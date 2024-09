TRASCINATO PER 70 METRI IN AUTOSTRADA, DOMANI A GIULIANOVA, I FUNERALI DI GIANNI CORRADETTI

E' stato colpito alle spalle mentre era leggermente chinato in avanti. Il 57enne Gianni Corradetti è stato caricato e, da una prima ricostruzione, avrebbe battuto la testa contro il montante del Doblò per poi essere sbalzato o trascinato (questo dovrà essere accertato) per circa 70 metri dal punto in cui è avvenuto l'impatto. E' morto così Gianni Corradetti travolto in autostrada, a Civitanova Marche, da un Fiat Doblò dopo essere sceso dall'auto per cambiare una gomma forata. Ieri è stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo dell'agente di commercio di Cologna Spiaggia vittima martedì scorso di un tragico incidente stradale in A14. L'accertamento è stato eseguito all'obitorio dell'ospedale di Civitanova dal medico legale Antonio Tombolini. Indagato per omicidio stradale un 46enne di Grottammare. Corradetti, noto a Roseto e Giulianova, lascia la moglie Alessandra e due figli. I funerali si terranno domani mattina alle 10.30 al santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova.