“VIA LONGO, ADESSO BASTA” / LA CASA DEL POPOLO ORGANIZZA UNA NUOVA ASSEMBLEA PER SOLLECITARE I LAVORI

Torniamo ancora una volta a Via Longo, luogo simbolo del fallimento delle politiche abitative in città, una zona che le istituzioni hanno lasciato all’incuria e che torna a essere oggetto di dibattito solo in campagna elettorale.Da anni chi vive lì sopporta condizioni inaccettabili, con appartamenti in rovina e nessuna prospettiva di miglioramento.Dei 90 alloggi di via Longo, infatti, i 40 che sono abitati sono ridotti in stato di rovina mentre i restanti 50 sono ancora oggi abbandonati. Questo mentre cresce il numero di persone in cerca di un tetto in tutta la città.È uno scempio che non possiamo più tollerare!Le promesse politiche sono state solo parole vuote e la frustrazione è palpabile.

ADESSO BASTA!

Chiediamo a gran voce che vengano avviati il prima possibile i lavori di ristrutturazione delle palazzine abitate, e che vengano stanziati immediatamente i fondi per il recupero di quelle vuote.Non possiamo più permettere che si rimandi ulteriormente un intervento così necessario. Vi invitiamo a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà il 7 settembre alle ore 17:30 di fronte agli edifici di Via Longo.Questa battaglia non riguarda solo i residenti di Via Longo, ma tutti noi. La casa è un diritto fondamentale e non permetteremo che venga negato a nessuna e nessuno!

Casa del Popolo