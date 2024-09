I LETTORI CI SCRIVONO / “CANTIERE ABBANDONATO, QUALCUNO IN COMUNE CI RISPONDE?”

Gentile Certastampa spero che questa mia ulteriore denuncia solleciti una risposta da parte del dirigente comunale dei lavori pubblici in merito a l'attività (credo finalizzata a potenziare la fibra) iniziata in data 9 agosto e sospesa in data 13 agosto in via Masigna' e in via San Pio X. Con l'apertura del cantiere non solo è stata compromessa la viabilità ma numerosi parcheggi sono occupati da sabbia diventata attualmente discarica di deiezioni canine. Attendiamo fiduciosi una risposta.