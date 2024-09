VIDEO/ LA STORIA: "HO PAURA DI VIVERE IN PIAZZA GARIBALDI"

Milena Ruggieri ha paura di vivere in piazza Garibaldi. Ci ha chiamato per raccontarci quello che accade in questa parte di città in preda ad extracomunitari che hanno occupato giardini intorno, un tempo culla di bambini e residenti. Piange al nostro microfono quando la intervistiamo.