CAMPETTO OCCUPATO, OGGI LO SGOMBERO E LA RESTITUZIONE DEGLI SPAZI ALLA CITTA' DI GIULIANOVA

Questa mattina è stato eseguito lo sgombero dell'area di proprietà del Comune di Giulianova - ed in precedenza della Ruzzo Reti - occupata abusivamente dal gruppo anarchico del Campetto Occupato.

Come visibile dalle testimonianze, lo spazio che manifesta evidenti condizioni di degrado e precarietà igienico-sanitaria adibito dagli occupanti a luogo di bivacco e di festa, sarà restituito alla libera collettività. Con la demolizione delle ormai logore strutture da parte della ditta appaltatrice sono già iniziati i lavori che porteranno in breve tempo un nuovo spazio riqualificato, altro gioiello per Giulianova. L'amministrazione restituirà così ai giuliesi un nuovo accogliente e vivibile spazio di cui tutti potranno goderne.