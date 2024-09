LA GUERRA DI CICIRINELLA / I TEQUILA BLOCCANO ANCHE I NOSTRI VIDEO... E ALLORA NOI....



Non avendo intuito, probabilmente, la reale dimensione della figuraccia, rimediata contestando una canzone che non somigliava alla loro, i Tequila e Montepulciano, non avendo gradito il nostro articolo di oggi, LEGGILO QUI, che raccontava la storia e metteva in luce una evidente, evidentissima somiglianza tra la loro Cicirinella del 2011 e quella incisa nel 2010 da un altro gruppo, hanno deciso di regalarsi un altro momento di gloria, facendo bloccare i nostri due video. Poco male... li abbiamo riproposti in versione estesa... con il link ufficiale di Youtube.. i nostri lettori non avranno difficoltà nel fare i confronti.

