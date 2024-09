TRUFFA DEI TRIBUTI SPARITI AL COMUNE DI PINETO, SCATTA IL SEQUESTRO PER 55 MILA EURO

Ammonterebbe a 55 mila euro la somma fatta sparire dalle casse del comune di Pineto da un dipendente. Lo avrebbe stabilito le indagini della Procura che ne ha disposto il sequestro preventivo delle somme. Il caso è quello del dipendente comunale indagato per truffa perché, secondo l'accusa dell'autorità giudiziaria si sarebbe impossessato dei soldi di tributi versati direttamente nelle sue mani da svariati cittadini. Il tribunale del riesame ha stabilito un sequestro di 55mila euro che sarebbe l'entità del profitto della presunta truffa indicata fino a questo momento dalle indagini. Indagini che non sono ancora chiuse e che in questi ultimi tempi hanno visto la presentazione di nuove denunce da parte di altri cittadini. Il dipendente è indagato per truffa e, solo per alcuni episodi, anche per peculato. Secondo l'accusa della Procura nel corso degli anni avrebbe intascato i soldi di svariati tributi, in particolare Tari e Imu.