CODICE ROSSO / TRE MARITI VIOLENTI CACCIATI DI CASA DAI CARABINIERI

A Penna Sant’Andrea, i Carabinieri della Stazione di Val Vomano hanno notificato il “divieto di avvicinamento della parte offesa e divieto di dimora” nei confronti di un operaio, italiano, 30enne. a seguito della denuncia della moglie dell’operaio (una 33enne, italiana, casalinga), che ha denunciato di aver dovuto subire, dal 2017, minacce e comportamenti vessatori da parte del marito.

A Bellante, i Carabinieri hanno dato esecuzione alla misura dell’“allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle parti offese” nei confronti di un pensionato 63enne italiano, che a luglio è stato denunciato dalla moglie e dai figli.

A Nereto, i Carabinieri hanno denunciato un operaio 44enne, italiano, per “maltrattamenti in famiglia” in danno della moglie 41enne. La donna si è rivolta ai militari riferendo che da circa un anno è costretta a subire maltrattamenti, sia fisici che psicologici,da parte del marito.