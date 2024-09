É UN NEGOZIO DEL CENTRO COMMERCIALE QUELLO NEL QUALE AGIVA IL GUARDONE

É un negozio del Centro Commerciale Gran Sasso, quello nel quale un 38enne italiano, filmava con una pen-drive con telecamera le clienti nude nel camerino. LEGGI QUI LA NOTIZIA Il negozio, del quale non è stato diffuso il nome commerciale, ma che apparterrebbe ad una catena internazionale, é del tutto estraneo ai fatti e l’uomo denunciato non ha alcun rapporto col negozio stesso. È stato scoperto con la pen drive nello zaino, non appena l’aveva rimossa dal camerino. I Carabinieri stanno indagando adesso per identificare le donne filmate e poi avvertirle perché possano presentare denuncia.