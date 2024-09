VIDEO / IL CENTRO STORICO C'E' E VUOLE VIVERE, LO "SBARAZZO" E' STATO UN GRANDE SUCCESSO







Il Centro Storico c’è e vuole vivere. La riuscita della manifestazione “Lo sbarazzo”, che ha visto ieri il cuore di Teramo pieno di gente, è la dimostrazione della vitalità dell’area storica aprutina. Una vitalità sia “partecipativa” sia “commerciale”, visto che la manifestazione organizzata dai commercianti è stata un successo di pubblico e di clientela. Il Consorzio Shopping in Teramo Centro ha voluto dare uno slancio di rigenerazione territoriale. Le attività aderenti hanno messo a disposizione i loro prodotti a prezzo di realizzo. Lo shopping è stato accompagnato da una serie di iniziative musicali. C’erano infatti la Mo' Better Band, Il Circo Zair, un gruppo del Conservatorio Braga col repertorio di Ivan Graziani, altre band locali e alle 21 poi in piazza Martiri l'esibizione del cantante Gianmarco Carroccia, coverman di Lucio Battisti e collaboratore di Mogol.

GUARDA QUI UN MOMENTO DEL CONCERTO