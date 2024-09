CON UN VOLO DI PALLONCINI BIANCHI, ISOLA SALUTA GIANLUCA, MORTO A 20 ANNI, IL PADRE: «...ERI SPECIALE»



Volano palloncini bianchi, nel cielo di Isola del Gran Sasso. Sono il saluto di tutti i ragazzi ad uno di loro, Gianluca, andato via troppo presto, in una maledetta serata d’estate, mentre tornava a casa. Un incidente stradale assurdo, Gianluca Merlini ha perso la vita scontrandosi con un pullman fermo, il Contrada Salara di Basciano. Una morte che ha sconvolto tutti e che tutti hanno voluto piangere nel funerale, abbracciando la mamma Danila, il papà Marco, i nonni Corrado e Italia con Jessica, la nonna Maria, le bisnonne Maria e Giannina, i cugini Lorenza, Mattia, Valeria, Lucrezia e Dante . Nel cuore di tutti, lo struggente ricordo del padre, Marco, che rievoca quel giorno: « Sveglia alle 4:30. Si parte destinazione Nerito, Mio figlio Gianluca,io e Pino , bellissima giornata con battute e tanti porcini… Si torna a casa verso le 14 ,e Gianluca mostra il cesto pieno alla mamma, e tutto soddisfatto gli dice io li ho trovati e adesso a te tocca pulirli sempre con il sorriso che lo distingueva. Poi di colpo ci dice: adesso vado a Teramo, e io gli dico papà riposati un po’, ma Gianluca mi dice : papà sto bene, faccio una doccia e vado… Era super contento e lo abbiamo salutato dicendogli sempre: mi raccomando!! State tranquilli ci vediamo tra un po’! Alle 19 ci chiama e ci chiede vi occorre qualcosa? Papà se puoi prendi un sacchetto di patate e il pane ...ok lo prendo a volo a val Vomano, erano circa le 19:25 e ci dice sto tornando, ci vediamo tra poco… Ma quel poco incomincia ad essere un po' troppo….. Sicuramente un colpo di sonno c'è l'ha portato via fisicamente ,ma nessuno potrà mai portarti via dai nostri cuori. Gianluca era un ragazzo veramente speciale e pieno di vita… mi diceva sempre papà voglio fare quello che mi piace e mi rende felice, e io non potevo altro che darti le raccomandazioni che sapevo già che non servivano, perché eri qualcosa di speciale. Ti voglio bene vita mia”.