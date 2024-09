CARENZE IGIENICHE E SCARSA SICUREZZA, MULTA DI 14MILA EURO AD UN BAR

A Colonnella, i Carabinieri insieme ai militari specializzati dei Nuclei Ispettorato del Lavoro ed Antisofisticazione e Sanità, hanno effettuato un controllo in un bar del luogo. A conclusione dell’ispezione sono state riscontrate alcune violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e carenze igienico sanitarie. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 14mila euro.