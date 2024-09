CADE IN UN FOSSO DURANTE UNA PASSEGGIATA NEI BOSCHI

Erano usciti in tre, per una passeggiata domenicale nei boschi di Cesacastina quando, all’improvviso, uno dei tre è caduto in un fosso. Subito gli amici hanno dato l’allarme. Ferito, ma non in maniera grave, l’uomo è stato soccorso sai Vigili del Fuoco, poi è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Teramo.