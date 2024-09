PADRE E FIGLIO A FUNGHI, IL PADRE CADE IN UN FOSSO, TRASFERITO IN ELICOTTERO AL MAZZINI

l'Elisoccorso regionale di stanza a L'Aquila ha condotto un intervento di soccorso in ambiente impervio, per un fungaiolo cha ha riportato gravi traumi precipitando sul greto del torrente, nella località Costa Calda, Fosso Malbove, nel comune di Crognaleto.

Il medico a bordo dell'elisoccorso una volta giunto sul posto ha stabilizzato e imbarellato il paziente, mentre il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha predisposto manovre di corda per trasportare la barella in una zona adatta al recupero con verricello, con la collaborazione dei compagni dell'infortunato, tra i quali il figlio che hanno supportato il personale nelle operazioni. L'uomo è stato elitrasportato a L'Aquila.