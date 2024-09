TROVATO MORTO NEL GIARDINO DI CASA VEGLIATO DAI SUOI CINQUE CANI

E' morto probabilmente per un infarto Luciano Ciucci, 61 anni, pensionato, trovato senza vita nel giardino di casa sua a Giulianova. Il corpo è stato trovato in prossimità del cancello della casa dal titolare del camping Don Antonio, che passeggiando con alcuni clienti ha visto il corpo dell'uomo riverso all'interno del giardino dell'abitazione che si trova proprio a fianco del campeggio, era vegliato dai cinque cani di grossa taglia di proprietà dell'uomo. Per poter intervenire è stato necessario attivare il servizio veterinario visto che gli animali non lasciavano avvicinare nessuno. L'allarme è scattato poco dopo le 21 di ieri in via Padova, nella zona nord di Giulianova, e in poco tempo sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri con i militari che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso. Una prima ispezione cadaverica ha escluso segno di violenza sul corpo. Non ci sarà autopsia, il sostituto procuratore di turno ha già dato il nulla osta per la sepoltura.