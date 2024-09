VIDEO- ESTATE SICURA / CONTROLLATE OLTRE 8MILA PERSONE

Bilancio dell’estate 2014, da parte del Questore. La Divisione Anticrimine della Questura di Teramo, nel corso dell’estate ha emesso: 16 ammonimento; Foglio di Via Obbligatorio: 23, 28 avviso Orale, 12 D.A. Cur,

Totale: n. 79.

Squadra Mobile, totale arresti: 15 + 1 fermo di p.g. + 1 misura cautelare del collocamento in comunità di soggetto minorenne. 3 misure dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. 2 misure del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Denunce in stato di libertà: 30,

Sequestri droga: