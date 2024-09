VIDEO / IL QUESTORE: “TERAMO SICURA, LA GENTE CHE S’INDIGNA MA NON DENUNCIA… NEANCHE UNA TELEFONATA ANONIMA… I TIFOSI AI QUALI TUTTO É CONCESSO… LE RISSE E I FIGLI CON GLI OCCHI NERI”

Teramo è una città tranquilla. I reati sono in calo e i teramani, a parte qualche sparuto episodio, non hanno una percezione di pericolosità. Lo dice il Questore Carmine Soriente, in una lunga e interessante conferenza stampa, a margine della presentazione di due nuove commissarie, ma divenuta poi l’occasione per una riflessione sulla città e sulla “pericolosità” di Teramo. “Vedo in pausa pranzo gioiellerie con le vetrine aperte, gente che passeggia col Rolex al polso.. - dice - in altre realtà non è possibile, questo dimostra che la percezione di sicurezza tra i teramani è alta, ma non bisogna abbassare la guardia, anzi: dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio…”.

Una nota dolente, a questo proposito, c’è: “…la partecipazione dei cittadini… tutti dobbiamo fare la nostra parte - dice il Questore - ci si indigna per una rissa in piazza, ma poi nessuno segnala o denuncia… sapete quante telefonate anche anonime riceviamo, che ci segnalano reati o ipotesi di reato? Zero… neanche una…ci si indigna per una rissa, ma non per i tifosi ai quali tutto è permesso, tanto da costringerci a sistemare un posto di sicurezza davanti al ristorante dell’ingegner Iachini… eppure nessuno s’è indignato… e nessuno ha sentito il dovere di segnalare qualcosa, sulla rissa tra tifosi in autostrada…”.