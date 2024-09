VIDEO/ NEGOZI COSTRETTI A CHIUDERE A CAUSA DEL CONCERTO: «BASTA, SIAMO STANCHI DI ESSERE OSTAGGI DEGLI EVENTI IN PIAZZA»

Il primo appunto lo vogliamo fare alla società FEDER, che offre servizi di sicurezza agli eventi e che stasera ha gestito piazza Martiri, per il concerto a pagamento di Cristiano De Andrè, evento che doveva svolgersi a Pescara e che poi è stato spostato a Teramo per problemi "tecnici". Ebbene non si va " a casa di altri" e si impedisce, poi, ad un giornalista di entrare per fare immagini ai negozi, costretti a chiudere per il concerto due ore prima del normale. Poi la cronaca. Oggi l'organizzazione del concerto ha imposto, con una barriera di transenne, la chiusura di tre negozi centralissimi, costringendoli ad abbassare le serrande per impossibilità di essere raggiunti dai clienti. Secondo l'assessore Filipponi questo non doveva accadere ed invece è accaduto. Domani sera sarà la stessa cosa. con l'altro concerto a pagamento che è quello di Elio e le Storie Tese.