VIDEO/ «HANNO RIFATTO IL PIAZZALE E LA GENTE... DEVE SEDERSI PER TERRA» PRIMO GIORNO E PRIME MAGAGNE A PIAZZALE SAN FRANCESCO

Per il Sindaco di Teramo, che ha postato foto e scritto questo: «I lavori di riqualificazione degli stalli degli autobus di Piazzale San Francesco sono stati completati e, con l'apertura delle scuole ormai vicina, il terminal bus è nuovamente operativo. Abbiamo realizzato nuove banchine per la sosta dei pullman, steso un nuovo asfalto, installato punti luce moderni e disegnato una nuova segnaletica orizzontale per rendere l'hub più ordinato e sicuro. Anche l'illuminazione è stata potenziata per garantire una maggiore visibilità. L'unico dettaglio ancora da completare riguarda le pensiline, che arriveranno a breve. Mentre ci prepariamo ad accogliere gli studenti e i viaggiatori in un'area più moderna e funzionale, proseguiamo con il prossimo intervento: la ristrutturazione della sala d’attesa dell’autostazione. Presto avremo una nuova biglietteria, servizi igienici rinnovati e un bar per rendere l'attesa più confortevole. Questi interventi sono pensati per migliorare la vita quotidiana di ogni persona, rendendo la città più accogliente e funzionale».

Ma non è tutto oro quello che luccica. La gente si stupisce che l'area sia stata aperta senza segnaletica, senza panchine tanto che la gente si siede a terra, senza indicare in che zona parta quello o quell'altro pullman. Le auto parcheggiano come prima, e per fortuna che si era detto che l'area era interdetta alle auto. Oggi prima giornata e prime magagne...s e con l'apertura delle scuole?