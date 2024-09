A BISENTI UNA SCULTURA DEL CELEBRE PREFETTO PONZIO PILATO

Mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 12:00 presso la zona rotonda di Bisenti (TE) verrà inaugurata una scultura del celebre prefetto Ponzio Pilato.

Si tratta di un opera realizzata in argilla, per buona parte del materiale prelevato dal Fiume Fino, a cura dell'artista napoletano Francesco Cretella.

La scultura, rientra nel progetto Ratike, un progetto di rigenerazione urbana dell' amministrazione comunale di Bisenti(TE), che ha visto partecipare diversi artisti internazionali e locali che mira a creare un percorso turistico, basato sull'arte in strada.

La leggenda narra che Pontius Pilatus, era un discendente della famiglia militare sannita dei Ponzi. Avo di Pilato fu un certo Ponzio Aquila, il quale partecipò alla congiura delle idi di marzo, contro Giulio Cesare. I nobili "Cesaricidi" non potendo per legge essere condannati a morte, furono mandati in esilio. Con il ristabilirsi dell'ordine pubblico, le famiglie dei "Cesaricidi" furono confinate presso le colonie romane e tra queste i Ponzi furono esiliati proprio in quel di Berethra (antico nome di Bisenti dal greco BARATRON, "valle stretta e profonda).