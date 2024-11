CENTRO STORICO / CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI RESIDENTI SU TRAFFICO, PARCHEGGI, RICOSTRUZIONE E MOVIDA



Si avvisano i cittadini della Macroarea 5 che è indetta presso l’Auditorium di Santa Maria a Bitetto, in Via Stazio 48 a Teramo, per il OGGI, 18 NOVEMBRE 2024 alle ore 18,00 l’Assemblea dei cittadini residenti con i seguenti punti all’O.d.G.:

a) Proposta di soluzione per il problema transito, sosta e parcheggi residenti in centro (individuazione di una viabilità principale, zone Z.T.L., stalli a tempo e bus navetta dai

parcheggi principali esterni al centro della città);

b) Richiesta di accesso civico agli atti della ricostruzione edifici pubblici per verificare lo stato della programmazione e la relativa tempistica di attuazione, anche alla luce del recente sequestro del Liceo Melchiorre Delfico;

c) Richiesta di maggiore controllo in relazione alla “movida” notturna (orari e intensità del volume della musica, vendita di alcolici a minorenni, verifica degli spazi utilizzati dagli esercizi sul suolo pubblico);

d) Piano asfalti e tempistiche con richiesta all’Amministrazione della destinazione fondi determinati. E’ stata richiesta la partecipazione dell’Amministrazione Comunale tramite la presenza degli Assessori competenti sugli argomenti presentati nell’OdG.



il Portavoce della Macroarea N.5

Luigia Ancarani