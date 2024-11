“QUEI BRAVI RAGAZZI” / ARRESTATO UN ALTRO DEGLI SPACCIATORI CHE VENDEVANO HASHISH AI MINORENNI TERAMANI

È stato arrestato questa mattina a Campli, dai Carabinieri, un trentenne, che era ricercato perché coinvolto nell’inchiesta “Quei bravi ragazzi”, che a novembre aveva visto finire in carcere, tra Teramo e Jesolo, 11 persone, per spaccio di hashish, a Teramo ed in altri Comuni della provincia teramana, in particolare, a giovani studenti, anche minorenni, per lo più nel centro abitato di Teramo e nei pressi di alcuni istituti scolastici del capoluogo. Molteplici casi di spaccio vennero accertati nel capoluogo, in particolare: Piazza San Francesco, lungo fiume Vezzola, Piazza Garibaldi, Giardini di Piazza Nassyria, nonché nella Piazzetta del Sole. Vennero anche indagati 9 italiani, di cui un minorenne, 4 marocchini, 1 gambiano e 1 nigeriano, disoccupati, che, per acquistare lo stupefacente, si recavano in luoghi prestabiliti, così come riscontrato nei diversi servizi di riscontro effettuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Teramo.