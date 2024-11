IN FIAMME LA CANNA FUMARIA DEL RISTORANTE “LA CLESSIDRA”

In fiamme la canna fumaria del ristorante pizzeria “La clessidra”, in via Vezzola, a pochi metri dalla chiesa di Sant’Agostino. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Teramo, ha scongiurato problemi più seri, e la situazione dovrebbe essere relativamente sotto controllo, anche se adesso si dovranno verificare le cause e le possibili conseguenze del problema. Nella zona di via Oberdan - angolo Circonvallazione Ragusa, si sentiva un forte odore di fumo e per la parziale chiusura della strada, dovuta alle manovre dell’autobotte dei Vigili, si era creata una lunga fila d’auto: