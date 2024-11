MENSA MULTA PAUCIS, IL PREFETTO CONFERMA LO SPOSTAMENTO AL RISTORANTE DUOMO

Si è tenuta oggi, al Palazzo di Governo, la terza e risolutiva riunione sulle problematiche

relative ai lavori che interessano il Santuario della Madonna delle Grazie, nell’ottica di

garantire la continuità delle attività svolte dai volontari della Mensa Multa Paucis e, al

contempo, il regolare avvio – nei tempi imposti dal PNRR – dell’intervento di ripristino

della chiesa, gravemente danneggiata dagli eventi simici e parzialmente inagibile, anche al

fine di scongiurare la perdita degli otre 4 milioni di euro di finanziamento.

Al tavolo, coordinato dalla Prefettura, hanno partecipato la Soprintendenza archeologica

belle arti e paesaggio, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, il Comune di Teramo, la

Curia, il Rettore del Santuario e l’impresa esecutrice.

In considerazione delle pregevoli finalità perseguite dalla mensa solidale, tutti gli attori

coinvolti hanno proposto soluzioni per evitare l’interruzione del servizio.

In particolare, la Curia aveva offerto la disponibilità di due alternative, che, tuttavia,

avrebbero comportato un allontanamento della mensa dalla sua usuale area di intervento.

Il Comune, su particolare impulso del Vice Sindaco e Assessore al sociale, Avv. Stefania

Di Padova, aveva prospettato sia la possibilità di collocare, nelle immediate vicinanze del

Santuario, una cucina da campo, sia la disponibilità ad ospitare i volontari nei locali del

ristorante Duomo nel centro storico di Teramo. In esito ad un confronto tra il Comune ed i

volontari, è prevalsa quest’ultima soluzione di rapida fattibilità e che consente di mantenere

il presidio caritatevole nel cuore della Città.

Il Prefetto: “Ancora una volta, il dialogo istituzionale si conferma la via maestra per

affrontare e risolvere problematiche anche molto complesse. Non posso che ringraziare

tutti coloro che si sono spesi per conciliare le attività della mensa, cui va il mio sincero

plauso, e l’avvio dei lavori che, finalmente, restituiranno la Chiesa alla piena fruizione

della Città.

Esprimo un particolare ringraziamento per il decisivo contributo apportato dal Comune di

Teramo, nella certezza che questa preziosa collaborazione potrà nei mesi a venire garantire

anche una adeguata valorizzazione del Santuario”.