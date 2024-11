CON LA MOTO TAMPONA UN CAMION DELLA POLISERVICE E MUORE SUL COLPO

Gravissimo incidente stradale, all’alba di oggi, ad Alba Adriatica, sulla statale 16, all’incrocio di via IV ottobre, dove uno scooter condotto da un sessantaseienne, originario delle Marche ma residente a Tortoreto, mentre viaggiava in direzione Nord, per cause in corso di accertamento andava a scontrarsi con un camion della poliservice, che percorreva la stessa strada nel identica direzione. Lo scooter proveniente da sud non ha visto il mezzo che girava a sinistra e si è infilato sotto al mezzo. L'uomo è morto sul colpo. Sull’incidente indaga il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica. La Statale 16 è chiusa al traffico, per i rilievi.

- FOTO ARCHIVIO-