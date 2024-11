FURTO STANOTTE ALLA MENSA MULTA PAUCIS: RUBATI 300 EURO

Ancora una volta la Mensa Multa Paucis è protagonista della cronaca come accade da giorni per la questione del trasferimento, felicemente risolto. Stanotte ignoti si sono introdotti nella mensa ed hanno rubato trecento euro che servivano a pagare le bollette dei bisognosi che si trovavano su un tavolo all'interno della struttura. La scoperta stamattina alle 7,30. Sul posto i carabinieri, a quanto pare i ladri sarebbero entrati dal giardino o dai locali vicini del tribunale, scavalcando il muro di rencinsione ed una volta dentro presi i contanti. Hanno anche rovistato nella dispensa. Indagini in corso.

Sarebbe un bel gesto a questo punto e a ridosso quasi del Natale che qualcuno andasse alla Mensa per donare i soldi rubati per pagare le bollette. Fateci sapere se qualcuno lo farà.