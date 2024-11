FOTO/ SI CHIAMAVA RENATO CAPITANI LO SCOOTERISTA DECEDUTO SULLA SS.16

Si chiamava Renato Capitani l'uomo deceduto stamattina, alle 6,30 sulla statale sedici nel comune di Alba Adriatica. Sono state necessarie ore di lavoro per ricostruire gli ultimi momenti dell'incidente e venire a conoscenza dell'identità dell'uomo che aveva 66 anni ed era residente a San Ginesio in provincia di Macerata e domiciliato a Tortoreto. Era pensionato e separato.

L'uomo è morto a seguito di un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion dei rifiuti della Poliservice e uno scooter di grossa cilindrata. Per cause in corso di accertamento da parte della Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti sul posto a seguito dell'impatto tra i due mezzi, il conducente dello scooter è rimasto incastrato sotto il camion. I vigili del fuoco hanno utilizzato i cuscini pneumatici sollevatori in dotazione, per estrarre l'uomo da sotto il mezzo pesante ed hanno fornito assistenza al personale sanitario del 118 di Sant'Omero che non ha potuto far altro che costatarne la morte. Il corpo del deceduto, un 66enne residente a San Ginesio in provincia di Macerata, è stato recuperato una volta ottenuta l'autorizzazione del magistrato di turno. La strada statale 16 è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dell'intervento e dei rilievi dell'incidente.

