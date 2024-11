FOTO/L'ARTE DELLA CERAMICA COME ATTRATTORE TURISTICO, UN ESPERIMENTO CHIAMATO CASTELLI

Il piacere di vedere i maestri dell'arte della ceramica lavorare per produrre le loro creazioni: così, in diretta. In corso a Castelli il quarto appuntamento di Active Abruzzo 2024, la manifestazione voluta da CNA Turismo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale, ovvero due segmenti sempre più attrattivi dell’offerta turistica. L’esperimento odierno, seguito da un pubblico attento e numeroso, mette davanti agli occhi dei presenti la possibilità di poter godere non solo delle bellezze storico-architettoniche del borgo alle pendici del Gran Sasso, ma anche delle sue eccellenze produttive: eccellenze che possono così diventare un importante attrattore turistico, e dunque un elemento aggiuntivo per l'economia del territorio, costruendo pacchetti in grado di calamitare potenziali visitatori. Nella prima parte del tour nel borgo che rappresenta in Italia e nel mondo l'eccellenza della produzione della ceramica d'arte, la visita al Liceo Artistico Grue: ovvero la scuola dove si formano talenti destinati a rafforzare e continuare questa grande tradizione.