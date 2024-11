INIZIATO L'ACCERTAMENTO DI MORTE CEREBRALE SUL 12ENNE CADUTO DAL QUARTO PIANO

E' partito il periodo di osservazione con criteri neuroologici del piccolo Edoardo di 12 anni per accertare la morte cerebrale. In questi momenti, sono le 13, i medici stanno chiedendo ai genitori se danno l'autorizzazione all'espianto degli organi e solo dopo partirà la macchina. Solo più tardi la Asl sarà in grado di comunicare le decisioni dei genitori. Certo è che la situazione è molto delicata e se i genitori autorizzeranno la donazione, solo stanotte si potrà procedere con gli espianti.