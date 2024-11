IL CITTADINO GOVERNANTE: UNA STORIA DI IMPEGNO CIVILE CHE DURA DA 20 ANNI, IERI SERA LA FESTA

Ieri sera Il Cittadino Governante ha organizzato un gioioso incontro per festeggiare il ventesimo anniversario della nascita dell’Associazione di cultura politica che ha mosso i primi passi nella primavera del 2004.

Da venti anni Il Cittadino, con le sue varie attività, è al servizio dei cittadini, dei beni comuni, con i valori della Sinistra e dell'Ambientalismo per la buona politica e il buongoverno.

Hanno partecipato in tantissimi: oltre ai numerosi soci e simpatizzanti del Cittadino Governante hanno voluto dare la loro adesione il PD e Il M5S. Con la sua presenza ha onorato l’evento il Prof. Luciano D’Amico il quale ha sottolineato l’importanza, specialmente in questa fase storica, dell’impegno civile nella vita pubblica.

Sono state ricordate sinteticamente le varie attività dell’associazione promosse dai tanti cittadini che - mossi dall’amore per Giulianova, dagli ideali e dalla passione civile - hanno messo in campo un grande e disinteressato impegno, tuttora vivo e proiettato nel futuro:

• Polis – i saperi per la politica, periodici appuntamenti con personalità di livello nazionale (Paolo Berdini, Eddy Salzano, Piero Bevilacqua, Marco Lodoli, Maurizio Pallante, Francesco Girardi etc.) per approfondimenti di temi importanti per le scelte politico-amministrative;

• GiuliaViva, quindicinale di informazione sulla vita pubblica giuliese;

• Piazza, Bella Piazza, manifestazione dedicata alle band di giovani musicisti;

• Trasmissione dei consigli comunali in diretta e in differita;

• Programma di governo per Giulianova fondato su una nuova idea di città: sostenibile e giusta;

• Lista civile “Il Cittadino Governante per cambiare” che è arrivata ad eleggere tre consiglieri;

• Le tante battaglie democratiche per la Difesa di piazza Dalla Chiesa, dell’Ospedale, del Kursaal, del parco sul “cannocchiale verde” sul lungomare Spalato, del CIRSU, del Pioppeto, del Cine-teatro Ariston, del cinema Moderno, della Farmacia comunale, per la realizzazione della Caserma dei carabinieri all’Annunziata, per la tutela dei parchi e del verde pubblico etc.

È stato presentato il nuovo logo dell’associazione ideato dal creativo Eugenio Mucciconi.

Sul piano politico, per il futuro, è stato confermato l’impegno all’interno della coalizione di centrosinistra insieme al PD e al M5S aperta a tutte le altre forze progressiste e di sinistra esistenti in città.

Giulianova 9 novembre 2024

Il Cittadino Governante

Associazione di cultura politica