VIDEO/ DOPO 50 GIORNI ANCHE IANNETTI INTERROMPE LE RICERCHE DI GIORGIO LANCIOTTI SUL GRAN SASSO



Si interrompono, oggi, le ultime ricerche di Giorgio Lanciotti sul Gran Sasso. Alle ore 12,30, infatti, una squadra di alpinisti volontari, messi insieme dalla guida alpina Pasquale Iannetti ha dovuto fare i conti con la realtà e dire definitivamente stop alle ricerche, dopo 50 giorni dalla scomparsa (era il 21 settembre). Anche oggi le ricerche sono andate a vuoto. Sono state organizzate due cordate, per risalire le pareti della vetta Orientale ma nulla neppure oggi. Presenti, come sempre i genitori di Giorgio che non hanno mai smesso di sperare e sperano ancora.