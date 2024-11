I LETTORI CI SCRIVONO/ LO SCEMPIO DEGLI ALBERI DIETRO ALLA SCUOLA DI VIA ALDO MORO

"Dietro la scuola di via Aldo Moro prima potano gli alberi, poi ci ripensano e fanno "fuori" anche i tronchi senza alcuna logica e senza aver contattato un agronomo come da otto anni a questa parte, costume del Comune di Teramo. I complimenti giungono dai residenti della zona che non ne capiscono le azioni degli addetti del Comune". Certastampa attende delucidazioni dall'assessore Sbraccia e dalla responsabile all'ambiente signora Cordone. "Erano dei pioppi cipressini, niente di particolare, però mitigavano le polveri provenienti dalla strada, e smorzavano anche il rumore. In tutto il resto del mondo parlano di piantare milioni di alberi, qui a Teramo li tagliano". Lettera firmata.