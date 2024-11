PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO DOPO AVER URTATO CON IL GUARDRAIL: 58ENNE IN OSPEDALE

Ieri sera, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta in via Galilei a San Nicolò a Tordino nel comune di Teramo, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Renault Clio con alla guida un 58enne di Teramo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Teramo, il veicolo, mentre percorreva la strada in direzione Giulianova, si è scontrato con il guardrail posizionato sulla biforcazione con via Narcisi. A seguito del violento impatto il conducente dell'auto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco lo hanno liberato impiegando il divaricatore e il pistone idraulici, con cui è stata aperta la porta del lato conducente e raddrizzato il piantone del volante, riuscendo così ad estrarlo dall'auto. I sanitari del 118 hanno soccorso il conducente che è stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Mazzini di Teramo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, successivamente recuperato da un carro attrezzi.