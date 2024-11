VIDEO/ PRIMA CAMPANELLA, POST TRASFERIMENTO DELFICO ALLA CONA AL VELENO. OGGI ANDRA' TUTTO BENE? I COSTI DEGLI ABBONAMENTI SARANNO SOSTENUTI DALLA PROVINCIA?

Si sa già che sarà una prima campanella "al veleno" quella di stamattina per i ragazzi del Classico trasferiti al Pascal-Forti alla Cona. Non vanno bene i lavori fatti di fretta e non ancora conclusi, manca la sicurezza delle due strutture infondo che erano rimaste chiuse perchè danneggiate dal sisma e non vanno giù ai genitori neppure i costi che devono sostenere per gli abbonamenti dei bus per 29 euro. Pronta già la richiesta alla Provincia dove si chiede di accollarsene i costi sin da subito deglik abbonamenti ma i dieci milioni di euro trasferiti dall'Usr all'Ente per le scuole non basteranno (motivo per il quale la Provincia già piange soldi alla Regione ed è stato richiesto il finanziamento di 500 mila euro), il "disastro del sequestro Delfico" ha già comportato una spesa di quasi un milione e mezzo di euro ed una soluzione per la scuola Jolly ancora da trovare.

Nel frattempo la dirigente Fatigati, da qualche settimana anche reggente del Delfico ha scritto ai genitori un "papiro" indegno di una scuola che leggiamo.

"I genitori che accompagnano i figli a scuola in automobile sono invitati a non entrare nella zona del parcheggio dell’Istituto Tecnico ‘B. Pascal’ in quanto la zona potrebbe subire ingorghi nei momenti critici di ingresso ed uscita degli studenti. Sarebbe preferibile farli scendere davanti all’ Istituto Forti e fargli prendere il percorso pedonale fino all’Istituto Pascal (una distanza di circa 50-75 metri)



LA SCUOLA

-gli spazi della scuola sono molto luminosi e i lavori sono in via di rifinitura

-c’è un ascensore che può essere utilizzato dal personale e persone che ne hanno bisogno per questioni di mobilità ridotta

-ogni aula è dotata di lavagna multimediale

-il bar del primo piano è esclusivamente ad uso del personale

-al momento il numero di distributori è ancora limitato in proporzione al numero di ragazzi che saranno presenti nella scuola, ma è stato approvato un aumento che consentirà la presenza di almeno un distributore per ogni piano.

LE PAUSE

9:50-è presente un punto ristoro della ditta che venderà panini soltanto nella prima pausa alle ore 9:50

11:50- una seconda pausa alle 11:50 è prevista soltanto per gli studenti il cui orario scolastico comprende almeno una sesta ora (ma al momento senza la disponibilità del punto ristoro)

13:50-la durata della pausa pranzo prevista per alcuni corsi specifici inizierà alle 13:50 e sarà della durata di 20 minuti, senza l’ausilio del servizio della mensa convittuale ma ci sarebbe la possibilità di acquistare un pranzo che non sarà caldo (panini con hamburger, hot dog, cotoletta, tonno e pomodoro, mozzarella e pomodoro; pizza, snack, frutta), (è stata sollevata la questione per le possibili opzioni per celiaci e vegetariani- bisogna aspettare una risposta dalla ditta Gabella) – il costo di un ‘pranzo completo’ di panino, snack (ciambellone o crostata), frutta e acqua intorno ai €7

-il pranzo sarà da consumarsi al secondo piano in uno spazio conviviale e luminoso

- gli studenti possono portarsi il pranzo da casa

-durante il pranzo, ci sarà la vigilanza assicurata degli educatori dei semiconvittori e convittori nonché dei collaboratori scolastici per gli studenti del Liceo Classico indirizzo Cambridge

TRASPORTO

-l'abbonamento per il trasporto urbano al momento non è a carico della ditta del trasporto, ma delle famiglie (circa €29 al mese )

-domani sarà formalmente depositata una richiesta alla Provincia di Teramo di venire incontro alle famiglie della nostra scuola per abbattere i costi degli abbonamenti.





I gentori evidenziano che manca l'illuminazione e ci scrivono: "vorrei sollecitare la vostra presenza presso i due ingressi su via Cona che ci hanno comunicato tramite registro elettronico per i ragazzi che domani saranno costretti ad accedere al Pascal. Questa sera ho avuto molta paura nell’ingresso che costeggia il Forti: buio più totale, scalinata non a norma, vari sacchi e oggetti abbandonati, impalcature, il pensiero di incontrare qualche cinghiale. Se questa è la nuova sistemazione siamo alla frutta".

Nel video il nostro sopralluogo di venerdi scorso con le nostre interviste.