CHIEDE SOLDI PER UNA FIERA E NON CI VA LA FINANZA SEQUESTRA 62MILA EURO AD UN IMPRENDITORE TERAMANO

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Giulianova hanno sequestrato 67.677,22 euro, su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Roma, nei confronti di un’impresa teramana operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, i cui gestori sono allo stato indagati per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche. In particolare, dalle indagini emergerebbe che la società beneficiaria di un finanziamento di € 75.000,00 per la partecipazione a una fiera internazionale nel settore automobilistico, tenutasi in Germania nel novembre 2022, non avrebbe destinato il denaro alla fiera. Il finanziamento, pari al 50% di quello concesso, è stato erogato da SIMEST S.p.A., società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, mediante l’utilizzo di fondi comunitari legati al P.N.R.R.. Le prime indagini,., hanno consentito di bloccare l’erogazione della seconda tranche di fondi comunitari richiesti (ulteriori 75.000,00 euro). Oltre al coinvolgimento dell’impresa, sono stati indagati anche il legale rappresentante e un suo familiare, segnalati dai finanzieri alla stessa Procura Europea.