FOTO/ ATTI VANDALICI ALLA SEDE DELLA CISL, "BALORDI" ATTACCANO LA SIGLA SINDACALE

Questa notte i soliti ignoti hanno fatto visita alla sede della FNP di Atri, dai primi accertamenti sembra uno scasso compiuto da balordi alla ricerca di qualche valore custodito in ufficio. Infatti, hanno rovistato e messo a soqquadro tutti gli ambienti e gli armadi della sede, senza lasciare elementi tali da poter classificare l'evento come un attacco mirato a colpire la nostra sigla sindacale. Esprimiamo la piena solidarietà alla FNP ed a tutti i suoi iscritti, alla RLS di Atri, agli operatori, ai volontari e agli organismi della struttura che giornalmente si impegnano al servizio dei più deboli e più bisognosi. Lo scrive in una nota Antonio Liberatori coordinatore della FNP di Teramo.