DOPO L'INCIDENTE ARRIVANO I CARABINIERI, CHE LO TROVANO UBRIACO... PERDE MACCHINA E PATENTE

Nel corso del controllo del fine settimana, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 132 persone e controllato 59 mezzi. Tra tutti, tre persone alla guida delle proprie autovetture sono state trovate positive all’assunzione di alcool, rilevato mediante apparato etilometro per tutti è scattato il ritiro della patente di guida, inoltre per uno di questi che aveva un tasso alcolico di 3,3 (il consentito è di 0,5) è scattato il sequestro del mezzo per la confisca. Lo stesso era stato controllato dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Teramo, in quanto era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Teramo.