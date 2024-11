VA A CASA DEI SUOCERI A PICCHIARE LA MOGLIE, FINISCE IN MANETTE

A Castilenti, i Carabinieri della Stazione di Atri hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia, un uomo che nell’abitazione dei suoceri aveva prima minacciato e poi percosso la moglie. Per la donna è stato prezioso l’intervento dei Carabinieri, allertati dai vicini, che hanno proceduto a fermare le violenze fisiche del marito e l'hanno arrestato.