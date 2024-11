«SIGNORE, IL SUPERMERCATO CHIUDE, DEVE USCIRE», MA LUI PRENDE IL CRIC E AGGREDISCE L'ADDETTO ALLA SICUREZZA

A Giulianova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un uomo, per il reato di lesioni. L’uomo, presente presso un supermercato, nell’orario prossimo alla chiusura, era stato veniva invitato ad uscire dall’esercizio, da parte dell’addetto alla sicurezza. Infastidito, era uscito nel parcheggio a prendere dalla propria auto il crick con il quale ha aggrediva lo stesso addetto alla sicurezza, colpito al capo. Ne è nata una colluttazione, interrotta dai Carabinieri intervenuti sul posto, chiamati dal personale del supermercato. A seguito dell’accaduto, l’addetto alla sicurezzac ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni, mentre l’aggressore lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.