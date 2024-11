EVADE PER ANDARE ALLO STADIO; MA ARRIVANO I CARABINIERI DURANTE LA PARTITA...

A Sant’Egidio alla Vibrata, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, del posto, per evasione dagli arresti domiciliari. I Carabinieri si erano recati nell’abitazione per un controllo, ma non trovandolo in casa, immediatamente si sono messi alla ricerca dell’evaso, che veniva rintracciato allo stadio comunale, dove si era recato per assistere ad un incontro di calcio. L’arrestato è stato ricondotto nuovamente ai domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato.