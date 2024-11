CERCA DI SFONDARE LA PORTA DELL'EX COMPAGNA, E FINISCE A CASTROGNO

A Castellalto i Carabinieri hanno arrestato un uomo per atti persecutori. Già da alcuni giorni cercava di entrare nell’abitazione dell'ex compagna,contro la sua volontà, danneggiando la porta e minacciandola di morte. L’epilogo si è registrato nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo, recatosi nuovamente presso l’abitazione della donna, ha cercato di sfondare la porta per entrare all’interno. E'stato bloccato dai carabinieri allertati dalla ex compagna e condotto in carcere a Teramo.