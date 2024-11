POCA IGIENE, LAVORO IRREGOLARE: DODICIMILA EURO DI MULTA AD UNA DITTA TERAMANA CHE COMMERCIA UOVA FRESCHE

A Tortoreto i Carabinieri, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Teramo e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara, hanno effettuato un controllo in una attività di commercializzazione di uova fresche e derivati. A seguito del controllo sono emerse delle irregolarità circa le norme sul lavoro e in particolare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle inadeguatezze e carenze dal punto di vista igienico-strutturali. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 12.000 euro.