L'ATTACCO / MARRONI: «OGGI DAVANTI ALLE SCUOLE, UNA DISGUSTOSA PASSERELLA POLITICA... IN UN COMUNE FERMO DA SETTE ANNI SULLE SCUOLE... E SENZA NOTIZIE SULL'ISTANZA DI DISSEQUESTRO»



«Una disgustosa passerella politica… quella di questa mattina, ci saremmo aspettati un rientro in silenzio e con dignità, come abbiamo fatto noi operatori, come gli studenti, come le famiglie… invece… l’immancabile passerella, insopportabile soprattutto per il Comune, che da sette anni non avvia un lavoro sulle scuole…» Non usa metafore, la consigliera comunale Maria Cristina Marroni, che è anche docente del Delfico, nel giudicare la giornata di oggi, con la “passerella” dei politici al ritorno in classe dei ragazzi, «inopportuna… tanto più perché siamo di fronte ad uno smembramento del Delfico, diviso in più parti, ma ancora senza una risposta sul dissequestro, con problemi di mensa e di trasporto, una situazione che non chiede passerelle, ma pretende risposte..»