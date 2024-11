VIDEO/ IL CONSIGLIERE MARRONI: "PERCHE' IL CANTIERE DEL TEATRO COMUNALE E' FERMO DA OLTRE UN MESE?"

Cantiere del teatro comunale fermo da oltre un mese. La denuncia arriva dal consigliere Maria Cristina Marroni che presenterà una interrogazione in consiglio comunale per capire cosa stia accadendo. La consigliere denuncia anche lo stato di vistoso degrado che vive tutta l'area di cantiere ed in particolare via Rozzi dove la Te.Am non passa a pulire da tempo. Se ne saprà di più dall'amministrazione comunale e dall'assessore Di Marcantonio nonchè dal Sindaco nel consiglio comunale dedicato alle interrogazioni già fissato per lunedi 18 novembre prossimo. Si invita il Comune a prendere appunti...che siano credibili.