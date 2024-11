DOMANI CONSIGLIO SULLE SCUOLE, LA MINORANZA: “ECCO LE RISPOSTE CHE VOGLIAMO…”

Con riferimento alla richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario del 11.10.2024 con Ordine del giorno; “Emergenza scolastica a seguito del sequestropreventivo dell’immobile che ospita il Liceo Classico e il Convitto Nazionale - Situazione generale degli Istituti scolastici teramani” e all’esito della riunione dei capigruppo che ha fissato la conseguente convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 13 novembre 2024 si precisa e si richiede che in tale sede il Sig. Sindaco e il Sig. Presidente della Provincia relazionino in maniera dettagliata ai Consiglieri e ai cittadini:

a) sulla gravissima situazione ed emergenza creatasi per Teramo e per centinaia di famiglie teramane a seguito del sequestro preventivo ordinato dal Tribunale di Teramo dell’immobile che ospita il Liceo Classico e il Convitto Nazionale, con particolare riguardo alle ristrutturazioni e alle opere di consolidamento dell’edificio effettuate negli ultimi anni, a gli eventuali fondi già a disposizione o da richiedere per il suo miglioramento statico e non (propri, Pnrr e Ricostruzione) , ai progetti e ai lavori di ristrutturazione e di consolidamento esistenti o in itinere, all e azioni giudiziarie e tecniche sin o ra intraprese avverso il sequestro, al le scelte , alle ipotesi e al le decisioni sinora operate e da operare in ordine alle soluzioni da adottare;

b) sulla situazione generale degli Istituti scolastici teramani di proprietà del Comune di Teramo e della Provincia di Teramo con particolare riguardo alle ristrutturazioni e alle opere di consolidamento de gli edifici effettuate negli ultimi anni, a gli eventuali fondi già a disposizione o da richiedere per il loro miglioramento statico ( fondi propri, Pnrr e Ricostruzione) , ai progetti e ai lavori di ristrutturazione e di consolidamento esistenti o in itinere .

All’esito delle relazioni dovrà ovviamente essere consentito a tutti i consiglieri di intervenire secondo le regole e i tempi indicati dallo Statuto e dai regolamenti che, in considerazione della delicatezza della vicenda, si chiede sin d’ora siano quelli previsti per la discussione del bilancio.

I Consiglieri di opposizione

Carlo Antonetti, Laura Angeloni, Niki Bartolini, Luca Corona, Mario Cozzi, Alessandro Di Berardino, Alessio Di Egidio, Franco Fracassa, Maria Cristina Marroni, Caterina Provvisiero, Berardo Rabbuffo, Pasquale Tiberii.