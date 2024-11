CONFINDUSTRIA / GIAMMARIA DE PAULIS E' IL NUOVO PRESIDENTE REGIONALE DELLA PICCOLA INDUSTRIA



Giammaria de Paulis è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo. L’elezione è avvenuta ieri a Pescara; presenti i componenti dei Comitati Territoriali P.I. delle Confindustrie Abruzzo Medio Adriatico e L’Aquila – Abruzzo Interno. In Abruzzo sono circa 1.200 le Piccole e Medie Imprese rappresentate dal sistema Confindustriale, con approssimativamente 40.000 addetti. Le PMI hanno pertanto un ruolo centrale per la tenuta sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Da subito il neo presidente ha dichiarato che il suo impegno, in un contesto di cambiamenti rapidi e sfide digitali, sarà rivolto a puntare sulla competitività, la produttività e la comunità delle imprese, abbracciando processi di innovazione e collaborazione e coinvolgendo tutte le risorse del territorio. Il Cav. Giammaria de Paulis, nato a Teramo nel 1976, laurea e PhD in Informatica, imprenditore, professore e divulgatore scientifico, è titolare della “Cykel Software - Sviluppo Sistemi di comunicazione digitali web, app e social” specializzata in progetti di digital trasformation per aziende e istituzioni, oltre ad operare anche in settori più mirati quali la cybersecurity, la progettazione di sistemi informatici e lo sviluppo software. Un imprenditore con vasta esperienza nel campo associativo avendo ricoperto molti ruoli in passato tra cui Presidente dei Giovani di Confindustria Abruzzo e attuale Vicepresidente di Confindustria Abruzzo – Medio Adriatico. Nel quadro delle linee politiche e programmatiche di riferimento di Confindustria Abruzzo e nazionale, all’atto della sua nomina ha rinnovato l’impegno volto a rendere il Comitato Regionale sempre più incisivo e propositivo con specifico riferimento alle problematiche delle PMI. Le parole chiave del programma con cui ha conquistato la fiducia del Comitato PI sono: Industria 5.0, Innovazione e digitalizzazione, Sostenibilità, Aree interne, Formazione e competenze, Internazionalizzazione e Credito. Al momento della sua elezione de Paulis ha spiegato: “È con profondo senso di responsabilità e dedizione che pongo me stesso e l’intero Comitato al servizio delle piccole e medie imprese dell'Abruzzo, pilastro essenziale del tessuto economico e sociale della nostra regione. In un contesto di trasformazione continua, la nostra visione si fonda sui principi di Industria 5.0, promuovendo aziende sostenibili, resilienti e centrate sulla persona. Il mio obiettivo è supportare le imprese abruzzesi nell'adozione di soluzioni innovative, potenziando la competitività, l’internazionalizzazione, l’accesso al credito e favorendo uno sviluppo armonico tra tecnologia, green e capitale umano. Questa sfida, che affronto con determinazione e rigore, è l’opportunità per costruire un Abruzzo che sia esempio di modernità e crescita consapevole.” Infine, il neo Presidente ha salutato così i colleghi presenti alla riunione: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo per la fiducia accordatami e al mio predecessore Giuseppe Ranalli -attuale Vicepresidente PI per l’Economia del mare- per la stima e l'impegno profuso, nonché per il prezioso lavoro condiviso, che ha rappresentato un esempio di dedizione e lungimiranza per tutti noi.”