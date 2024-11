I LETTORI CI SCRIVONO/ "PESSIMI LAVORI PUBBLICI PROVOCANO DISAGIO A PIANO DELLA LENTA, PRONTA LA DENUNCIA CONTRO IL COMUNE DI TERAMO"

Gent.mo Direttore

nel mentre mi accingo a promuovere una causa civile nei confronti del Comune di Teramo chiedo di poter condividere e denunciare pubblicamente un disagio che affligge oltre che il sottoscritto anche un considerevole numero di residenti del quartiere Piano della Lenta. Lo scorso mese di Maggio, nel più ampio quadro di valorizzazione e ristrutturazione degli spazi in zona c.d. giardini pubblici centrali, è stata anche ultimata una struttura sportiva e di gioco che però viene illuminata tutta la notte con potentissimi fari da stadio. Ebbene, tali fari puntano sulle nostre abitazioni, illuminandole “a giorno” in modo indiscutibilmente molesto dal tramonto sino all’alba, rendendo di fatto impossibile anche un civile e legittimo riposo (cfr. foto allegate). Si consideri altresì che la scorsa estate molti di noi hanno dovuto affrontare le caldissime ore notturne a serrande chiuse, con ogni conseguente ed intuibile disagio. Il Comitato di quartiere si è lodevolmente attivato per risolvere quanto possibile il problema che, purtroppo, ancora persiste mentre, al solito, il Comune è assente. Mi auguro che questa pubblica denuncia, anche tramite la visibilità della Vostra testata, possa agevolare una pronta soluzione in anticipo sui tempi della giustizia.

Grazie

Lorenzo Di Antonio