È MORTA UNA DELLE DUE DONNE COINVOLTE NELL’INCIDENTE NELLA ROTONDA DI VILLA MOSCA

Non ce l’ha fatta, la passeggera 84enne della Peugeot, che sabato 9 si è scontrata con la rotonda di Villa Mosca, ribaltandosi. La donna, che era stata subito soccorsa e portata al Pronto Soccorso, e non sembrava in gravi condizioni, tanto che era arrivata al Pronto Soccorso in codice verde. Oggi, però, all’improvviso la signora, M.D.R. di Giulianova, si è spenta . Alla guida dell’auto c’era un’altra donna, di settant’anni, che non ha riportato ferite. L’auto è stata sequestrata, come sempre in casi del genere, per tutti gli accertamenti che saranno effettuati dalla Polizia Provinciale.

