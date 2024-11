NON FUNZIONANO I TERMOSIFONI AL PASCAL (SPENTI DA 10 ANNI) I RAGAZZI DEL DELFICO STANNO AL FREDDO, I GENITORI MINACCIANO L’ASSENZA DI MASSA

Termosifoni spenti al Pascal. La scuola che accoglie i ragazzi “sfrattati” dal Delfico, anche se sistemata a tempo record dalla Provincia, proprio per poter ospitare le classi del Liceo Classico e del Ginnasio, sono fredde Freddissime addirittura, tanto che i ragazzi, in questi primi due giorni di ritorno in aula, hanno cominciato ad accusare qualche fastidio, essendo costretti a fare lezione col cappotto. Del fatto, si sono immediatamente occupati i genitori, che hanno chiesto spiegazioni alla dirigenza scolastica, scoprendo un particolare “preoccupante”: stando alla preside Fatigati, infatti, quei caloriferi non vengono accesi da dieci anni. Si attendeva per questo l’intervento dei tecnici, ma fino a ieri non è successo nulla, si spera che oggi qualcuno possa tentare dj riavviare l’impianto nelle classi appena riaperte. Nell’attesa, sulle chat dei genitori si valuta la possibilità di un’assenza di massa per protesta.