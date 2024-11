ADSU/ E' MANUELA DIVISI LA NUOVA PRESIDENTE DI TERAMO

Manuela Divisi, dirigente scolastica del liceo Milli, forse già oggi verrà nominata presidente dell'Adsu (azienda per il diritto agli studi universitari) di Teramo. Sul suo nome è stato raggiunto il necessario accordo politico in Regione e in particolare in Fratelli d'Italia, partito che già guidava l'ente dal 2020 con Vincenzo Di Giacinto (persona vicina alla consigliera regionale Marilena Rossi) e in quota al quale Manuela Divisi (vicina all'assessore regionale Umberto D'Annuntis) è stata designata. La nomina è già stata condivisa dal governatore Marco Marsilio con il neo rettore dell'Università di Teramo Christian Corsi.